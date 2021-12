College hockey polls: Notre Dame holds at No. 8

ND Insider

COLLEGE HOCKEY POLLS

DEC. 6, 2021

USA TODAY/USA HOCKEY MAGAZINE (COACHES)

1. Minnesota State (CCHA) (15 first-place votes) (14-4-0) 476 points (3 Last Week); 2. Quinnipiac (ECAC) (13 firsts) (12-1-3) 457 (4 LW); 3. Michigan (Big Ten) (1 first) (13-5-0) 424 (2 LW); 4. Western Michigan (NCHC) (1 first) (12-4-0) 407 (5 LW); 5. Minnesota Duluth (NCHC) (3 firsts) (10-5-1) 375 (1 LW);

6. St. Cloud State (NCHC) (10-6-0) 323 (6 LW); 7. North Dakota (NCHC) (11-6-0) 283 (7 LW); 8. Notre Dame (Big Ten) (11-4-0) 235 (8 LW); 9. Cornell (ECAC) (9-1-1) 231 (9 LW); 10. Denver (NCHC) (10-4-0) 182 (11 LW);

11. Minnesota (Big Ten) (1 first) (10-8-0) 157 (12 LW); 12. Massachusetts (Hockey East) (8-4-2) 150 (14 LW); 13. Northeastern (Hockey East) (13-4-1) 131 (RV); 14. Omaha (NCHC) (12-4-0) 126 (10 LW); 15. UMass-Lowell (Hockey East) (8-3-3) 51 (15 LW).

Others receiving votes: Clarkson (ECAC) (9-4-4) 18, Providence (Hockey East) (12-7-0) 17, Michigan Tech (CCHA) (8-7-0) 12, Northern Michigan (CCHA) (10-6-1) 10, Ohio State (Big Ten) (9-5-0) 9, Bemidji State (CCHA) (10-6-0) 5, Harvard (ECAC) (6-4-1) 2.

USCHO.com (MEDIA)

1. Minnesota State (CCHA) (32 first-place votes) (14-4-0) 967 (2 Last Week); 2. Quinnipiac (ECAC) (15 firsts) (12-1-3) 931 (4 LW); 3. Michigan (Big Ten) (13-5-0) 888 (3 LW); 4. Western Michigan (NCHC) (1 first) (12-4-0) 803 (6 LW); 5. Minnesota Duluth (NCHC) (1 first) (10-5-1) 798 (1 LW);

6. St. Cloud State (NCHC) (10-6-0) 771 (5 LW); 7. North Dakota (NCHC) (11-6-0) 679 (7 LW); 8. Notre Dame (Big Ten) (11-4-0) 579 (8 LW); 9. Cornell (ECAC) (9-1-1) 573 (9 LW); 10. Minnesota (Big Ten) (1 first) (10-8-0) 540 (11 LW);

11. Denver (NCHC) (10-4-0) 525 (12 LW); 12. Massachusetts (Hockey East) (8-4-2) 416 (14 LW); 13. Northeastern (Hockey East) (13-4-1) 415 (16 LW); 14. Omaha (NCHC) (12-4-0) 403 (10 LW); 15. UMass Lowell (Hockey East) (8-3-3) 281 (15 LW);

16. Providence (Hockey East) (12-7-0) 222 (13 LW); 17. Ohio State (Big Ten) (9-5-0) 190 (18 LW); 18. Clarkson (ECAC) (9-4-4) 149 (19 LW); 19. Northern Michigan (CCHA) (10-6-1) 117 (RV); 20. Harvard (ECAC) (6-4-1) 71 (17 LW).

Others receiving votes: Bemidji State (CCHA) (10-6-0) 67, Boston College (Hockey East) (7-5-2) 50, Michigan Tech (CCHA) (8-7-0) 34, Bentley (Atlantic) (10-7-0) 13, RIT (Atlantic) (9-5-2) 7, Bowling Green (CCHA) (7-4-3) 3, Michigan State (Big Ten) (9-6-1) 3, Penn State (Big Ten) (10-7-0) 2, Canisius (Atlantic) (8-7-2) 1, Connecticut (Hockey East) (8-6-0) 1, Lake Superior (CCHA) (9-10-1) 1.

BIG TEN STANDINGS

(Conference)

Pts, GP, W-L-T, OW-OL, SW, GF-GA

Michigan 20, 10, 6-4-0, 0-2, 0, 39-26

Minnesota 19, 10, 6-4-0, 0-1, 0, 33-26

Ohio State 15, 8, 5-3-0, 0-0, 0, 24-18

Notre Dame 13, 8, 5-3-0, 2-0, 0, 26-19

Michigan State 12, 8, 4-4-0, 0-0, 0, 21-27

Penn State 6, 8, 2-6-0, 0-0, 0, 20-33

Wisconsin 5, 8, 2-6-0, 1-0, 0, 14-28

(Overall, W-L-T, .Pct, GF-GA)

Michigan 13-5-0, .722, 75-43; Minnesota 10-8-0, .556, 61-49; Ohio State 9-5-0, .643, 46-31; Notre Dame 11-4-0, .733, 55-30; Michigan State 9-6-1, .594, 41-42; Penn State 10-7-0, .588, 59-50; Wisconsin 4-11-1, .281, 25-52.

Friday, Dec. 3 results

Ohio State 4, Notre Dame 2

Minnesota 5, Michigan 1

Penn State 4, Michigan State 2

Saturday, Dec. 4 results

Notre Dame 5, Ohio State 1

Michigan State 4, Penn State 3

Michigan 6, Minnesota 2

Friday, Dec. 10 schedule

Michigan State at Notre Dame, 7:30 p.m.

Michigan at Ohio State, 7 p.m.

Penn State at Wisconsin, 8 p.m.

Saturday, Dec. 11 schedule

Michigan State at Notre Dame, 7 p.m.

Michigan at Ohio State, 8 p.m.

Penn State at Wisconsin, 7 p.m.