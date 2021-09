Notre Dame vs. Wisconsin game statistics

ND Insider

TEAM STATS

Notre Dame | Wisconsin

FIRST DOWNS |17 | 15

Rushing | 2 | 4

Passing |14 | 9

Penalty | 1 | 2

RUSHING YRDGE | 3 | 74

Yards gained | 65 | 79

Yards lost |62 | 5

Attempts | 32 | 28

Average per rush | 0.1 | 2.6

PASSING YRDGE |239 | 240

Comp.-Att.-Int. | 21-37-4| 18-41-0

Average per catch | 11.4 | 13.3

TOTAL OFFENSE |242 | 314

Total plays | 69 | 69

Average per play | 3.5 | 4.6

RETURN YARDS | 298 | 103

Int. returns-Yards | 4-146 | 0-0

Kickoff returns | 3-132 | 5-87

Punt returns | 3-20 | 3-16

Fumble returns | 1-0 | 1-0

FUMBLES-LOST | 2-1 | 2-1

PENALTIES-YARDS | 11-93 | 5-33

PUNTS-YARDS | 7-324 | 6-299

Average per punt | 46.3 | 49.8

TIME OF POSS | 31:23 | 28:37

3RD-DOWN CNV | 5-of-16 | 1-of-14

4TH-DOWN CNV | 1-of-1 | 0-of-1

SACKS-YARDS LOSS | 1-0 | 6-39

INDIVIDUAL STATS

NOTRE DAME

RUSHING: Kyren Williams 18 carries, 33 yards, long 7; Chris Tyree 2-6, long 5; Team 1-(-1); Drew Pyne 2-(-16), Jack Coan 9-(-19), long 8

PASSING: Jack Coan 15 attempts, 29 completions, 158 yards1 touchdown; Drew Pyne 6-of-8, 81 yards, ! TD

RECEIVING: Michael Mayer 7 catches, 61 yards, long 22; Kevin Austin 6-76, 2 touchdowns, long 36; Avery Davis 4-55, long 20; Braden Lenzy 2-23, long 16; Joe Wilkins 1-8; Chris Tyree 1-6.

PUNTING: Jay Bramblett 7 punts, 324 yards, 46.3 average, long 72.

FIELD GOALS: Jonathan Doerer 2-of-3 (missed 39), long 51

KICKOFF RETURNS: Chris Tyree 3-132, 1 touchdown, long 96.

PUNT RETURNS: Kyren Williams 3 returns, 20 yards, long 10

INTERCEPTION RETURNS: Cam Hart 2 for 32 yards, Jack Kiser 1 for 66, Drew White 1 for 48.

FUMBLE RETURNS: None

TACKLES: J.D. Bertrand 8, Jack Kiser 7, Jayson Ademilola 5, Justin Ademilola 4, Drew White 4, Clarence Lewis 3, Isaiah Foskey 3, Kyle Hamilton 3, Justin Walters 3, Tariq Bracy 2, Jacob Lacey 2, Howard Cross III 2, Houston Griffith 1, Isaiah Pryer 1, Justin Boteljho 1, Jonathan Doerer 1, Myron Tagovailo-Amosa 1, Rylie Mills 1.

TACKLES FOR LOSS: Jayson Ademilola 2, Jacob Lacey 1, Howard Cross III 1,

SACKS: Jayson Ademilola 1.

WISCONSIN

RUSHING: Chez Mellusi 18 carries, 54 yards, long 10; Jalen Berger 1-8, John Chenal 3-7, long 3; Isaac Guerendo 4-5, long 4; Graham Mertz 2-0

PASSING: Graham Mertz 18 completions, 41 attempts, 240 yards, 1 touchdown.

RECEIVING: Kendric Pryor 6 receptions, 69 yards, 1 touchdown, long 22; Danny Davis III 5-64, long 19; Chez Mellusi 2-39, long 35; Isaac Guerendo 2-6, long 6; Clay Cundiff 1-43, Jake Ferguson 1-11, Jalen Berger 1-8.

PUNTING: Andy Vujnovich 6 punts, 299 yards, 49.8 avs., long 62.

FIELD GOALS: Collin Larh 2-of-3 (missed 52), long 37

KICKOFF RETURNS: Devin Chandler 3 for 73 yards, long 33; H. Anderson 1-14, C.J. Goetz 1-0.

PUNT RETURNS: Dean Engram 3 for 16 yards, long 6

INTERCEPTION RETURNS: nonw

FUMBLE RETURNS: None

TACKLES: John Chenal 8, Faion Hicks 5, Scott Nelson 5, Collin Wilder 5, Jack Sanborn 5, Matt Henningsen 4, Alexander Smith 3, Nick Herbig 3, Caesar Williams 3, Noah Burks 3, Keeanu Benton 3, John Chenal 2, Rodas Johnson 2, Isaiah Mullens 2, Dean Engram 1, John Torchio 1, Franklin 1, Williams 1, C.J. Goetz 1

TACKLES OF LOSS: L. Chenal 1, S. Nelson 1, J. Sanborn 2, M. Henningsen 2, N. Herbig 2, K. Benton .5, R. Johnson 1, I. Mullens .5, B. Williams 1, C. Goetz 1.

SACKS: M. Henningsen, N. Herbig 2, K. Benton .5, I. Mullens .5, C. Goetz 1.

NOTRE DAME STARTING LINEUPS

OFFENSE

Boundary receiver: Kevin Austin Jr.

Tight end: George Takacs

Left tackle: Tosh Bake

Left guard: Zeke Correll

Center: Jarrett Patterson

Right guard: Cain Madden

Right tackle: Josh Lugg

Tight end: Michael Mayer

Slot receiver: Avery Davis

Quarterback Jack Coan

Running back: Kyren Williams

DEFENSE

Vyper end: Isaiah Foskey

Defensive tackle: Jayson Ademilola

Nose guard: Howard Cross III

Defensive end: Myron Tagovailoa-Amosa

Will linebacker: JD Bertrand

Mike linebacker: Drew White

Rover linebacker: Jack Kiser

Extra linebacker: Jordan Botelho

Field cornerback: TaRiq Bracy

Free safety: Kyle Hamilton

Boundary cornerback: Clarence Lewis

SPECIAL TEAMS

Placekicker: Jonathan Doerer

Holder: Jay Bramblett

Long snapper: Michael Vinson

Punter: Jay Bramblett

Punt returner: Kyren Williams

Kickoffs: Jonathan Doerer

Kick returner: Chris Tyree