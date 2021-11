What the numbers say: Team and individual statistics from Notre Dame-Navy

ND Insider

TEAM STATS

Navy | Notre Dame

FIRST DOWNS | 11 | 21

Rushing | 9 |9

Passing |1 | 10

Penalty | 1 | 2

RUSHING YRDGE | 166 | 150

Yards gained | 189 | 169

Yards lost | 23 | 19

Attempts | 55 | 31

Average per rush | 3.0 | 4.8

PASSING YRDGE | 18 | 280

Comp.-Att.-Int. | 1-3-0 | 24-30-0

Average per catch | 18.0 | 11.7

TOTAL OFFENSE | 184 | 430

Total plays | 58 | 61

Average per play | 3.2 | 7.0

RETURN YARDS | 76 | 78

Int. returns-Yards | 0-0 | 0-0

Kickoff returns | 4-76 | 3-62

Punt returns | 0-0 | 1-16

Fumble returns | 2-0 | 1-0

FUMBLES-LOST | 2-0 | 1-0

PENALTIES-YARDS | 7-49 | 6-70

PUNTS-YARDS | 5-263 | 4-178

Average per punt | 52.6 | 44.5

TIME OF POSS | 34:33 | 25:27

3RD-DOWN CNV | 4-of-15 7-of-13

4TH-DOWN CNV | 3-of-4 | 0-of-1

SACKS-YARDS LOSS | 2-17 | 2-15

INDIVIDUAL STATS

NOTRE DAME

RUSHING: Kyren Williams 17 carries, 95 yards, 2 touchdowns, long 20; Logan Diggs 8-59, 1 TD, long 23; Tyler Buchner 2-9, long 6; Chris Tyree 1-1, Jack Coan 3 (-14).

PASSING: Jack Coan 23 completions, 29 attempts, 269 yards, 1 touchdown; Tyler Buchner 1-1, 11 yards.

RECEIVING: Kyren Williams 7 catches, 36 yards, long 14; Kevin Austin 6-139, 1 touchdown, long 70; Michael Mayer 4-28, long 14; Chris Tyree 3-15, long 9; Avery Davis 2-18, long 16; Deion Colzie 1-31; Lorenzo Styles 1-13.

PUNTING: Jay Bramblett 4 punts, 178 yards, 44.5 average, long 50.

FIELD GOALS: Jonathan Doerer 1-of-1, long 24.

KICKOFF RETURNS: Matt Salerno 2 returns, 33 yards, 17 average, long 26; Kyren Williams 1-29.

PUNT RETURNS: Kyren Williams 1-16.

INTERCEPTION RETURNS: None

FUMBLE RETURNS: None

TACKLES: Kurt Hinish 10, JD Bertrand 9, Kia Kahanu 4, Jayson Ademilola 4, Isaiah Foskey 3, Jack Kiser 3, Xavier Watts 3, Prince Kollie 3, Bo Bauer 3, Jacob Lacey 3, Myron Tagovailoa-Amosa 3, Justin Ademilolo 2, TaRiq Bracy 2, Drew White 2, Howard Cross III 2, DJ Browj 1, Houston Griffih 1, Litchfield Ajavon 1, Clarence Lewis 1, Isaiah Pryor 1, Jordan Botelho 1, KJ Wallace 1, Nana Osafo-Mensah 1, Davis Sherwood 1, Rylie Mills 1.

TACKLES FOR LOSS: Kurt Hinish 2, Jayson Ademilola 1, Isaiah Foskey 1, Jacob Lacey 1, Jordan Botelho 1.

SACKS: Kurt Hinish 1, Jordan Botelho 1.

NAVY

RUSHING: Isaac Ruoss 22 carries, 73 yards, long 10; Jayden Umbarger 1-32, Warren Chance 1-18, Carlinos Acie 4-18, long 9; Daniel Jones 2-13, long 8; Xavier Arline 8-8, long 4; Kai Puailoa-Rojas 1-3, Maquel Haywood 103, James Harris II 3-3, long 2; Anton Hall 2-2, long 2; Mike Mauai 1-0, Tai Lavatai 9 (-7), long 4.

PASSING: Xavier Arline 1 completion, 2 attempts, 18 yards; Tai Lavatai 0-1.

RECEIVING: Jayden Umbarger 1 catch, 18 yards; Chance Warren 0-0.

PUNTING: Riley Riethman 5 pungs, 263 uyards, 52.6 average, long 75.

FIELD GOALS: Bijan Nichols 2-of-2, long 49.

KICKOFF RETURNS: Maquel Haywood 3 returns, 60 yards, 20 average, long 23; Amin Hassan 1-16.

PUNT RETURNS: none

INTERCEPTION RETURNS: none

FUMBLE RETURNS: None

TACKLES: Rayuan Lane 9, John Marshall 8, Diego Fagot 7, Michael McMorris 6, Eavan Gibbons 5, Jamal Glenn 4, Johnny Hodges 4, J’arius Warren 3, Willie Collins 2, Tyler Fletcher 2, Jacob Busic 3, Taylor Robinson 1, Isaac Ruoss 1, Colin Ramos 1, Donald Berniard Jr. 1, Deondre Williams 1, Clay Cromwell 1.

TACKLES OF LOSS: Rayuan Lane 1, John Marshall 2, Michael McMorris 1, Tyler Fletcher 1, Clay Cromwell 1.

SACKS: John Marshall.

NOTRE DAME STARTING LINEUPS

OFFENSE

Boundary receiver: Kevin Austin Jr.

Left tackle: Joe Alt

Left guard: Andrew Kristofic

Center: Jarrett Patterson

Right guard: Cain Madden

Right tackle: Josh Lugg

Tight end: Michael Mayer

Slot receiver: Avery Davis

Field receiver: Braden Lenzy

Quarterback: Jack Coan

Running back: Kyren Williams

DEFENSE

Vyper end: Isaiah Foskey

Defensive tackle: Jayson Ademilola

Nose guard: Kurt Hinish

Defensive end: Myron Tagovailoa-Amosa

Will linebacker: JD Bertrand

Mike linebacker: Drew White

Rover: Isaiah Pryor

Boundary cornerback: Clarence Lewis

Strong safety: Houston Griffith

Free safety: Jack Kiser

Field cornerback: TaRiq Bracy

SPECIAL TEAMS

Placekicker: Jonathan Doerer

Holder: Jay Bramblett

Long snapper: Michael Vinson

Punter: Jay Bramblett

Punt returner: Kyren Williams

Kickoffs: Jonathan Doerer

Kick returner: Chris Tyree