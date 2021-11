What the numbers say: Team and individual statistics from Notre Dame-Georgia Tech

ND Insider

Scoring summary:No. 6 Notre Dame 55, Georgia Tech 0

TEAM STATS

Georgia Tech |Notre Dame

FIRST DOWNS | 11 | 23

Rushing | 5 |10

Passing |6 | 12

Penalty | 0 | 1

RUSHING YRDGE | 128 | 212

Yards gained | 187 | 242

Yards lost | 59 | 30

Attempts | 35 | 33

Average per rush | 3.7 | 6.4

PASSING YRDGE | 96 | 302

Comp.-Att.-Int. | 14-28-1| 18-26-0

Average per catch | 6.9 | 16.8

TOTAL OFFENSE | 224 | 514

Total plays | 63 | 59

Average per play | 3.6 | 8.7

RETURN YARDS | 113 | 158

Int. returns-Yards | 0-0 | 1-43

Kickoff returns | 5-113 | 1-51

Punt returns | 1-0 | 3-37

Fumble returns | 1-0 | 2-70

FUMBLES-LOST | 2-1 | 2-0

PENALTIES-YARDS | 5-40 | 3-32

PUNTS-YARDS | 10-354 | 3-114

Average per punt | 35.4 | 38

TIME OF POSS | 30:39 | 29:21

3RD-DOWN CNV | 3-of-15 | 5-of-11

4TH-DOWN CNV | 0-of-0 | 1-of-1

SACKS-YARDS LOSS | 3-27 | 6-52

► Noie column: No way Notre Dame was losing this one. Not on Senior Day, for those old guys

INDIVIDUAL STATS

NOTRE DAME

RUSHING: Tyler Buchner 5 carries, 67 yards, long 68; Audric Estime 6-61, long 21; Kyren Williams 11-56, 2 touchdowns, long 26; Chris Tyree 3-15, long 6; Braden Lenzy 1-12, Kevin Austin 1-8, Logan Diggs, 2-6, 1 TD, long 5; Leo Albano 1-1, Jack Coan 3 (-14), long 3.

PASSING: Jack Coan 15 completions, 20 attempts, 285 yards, 2 touchdowns; Tyler Buchner 3-6, 17 yards.

RECEIVING: Kyren Williams 4 catches, 31 yards, long 19; Michael Mayer 3-86, 1 touchdown, long 52; Kevin Austin 2-89, long 51; Lorenzo Styles 2-17, long 11; Logan Diggs 1-20, 1 TD; George Takacs 1-19, Deion Colzie 1-16, Kevin Bauman 1-10, Braden Lenzy 1-9, Chris Tyree 1-9, Matt Salerno 1 (-4).

PUNTING: Jay Bramblett 3 punts, 114 yards, average 38, long 48

FIELD GOALS: Jonathan Doerer 2-of-2, long 41.

KICKOFF RETURNS: Chris Tyree 1-51.

PUNT RETURNS: Kyren Williams 2-33, long 19; Matt Salerno 1-4

INTERCEPTION RETURNS: Jack Kiser 1-43

FUMBLE RETURNS: Myron Tagovailoa-Amosa 1-70

TACKLES: Bo Bauer 9, Isaiah Pryor 7, Clarence Lewis 6, TaRiq Bracy 5, Prince Kollie 5, Jordan Botelho 4, JD Bertrand 4, Drew White 4, Howard Cross III 4, DJ Brown 3, Isaiah Foskey 3, Ramon Henderson 3, Nana Osafo-Mensah 2, Jacob Lacey 2, Jayson Ademilola 2, Cam Hart 1, Justin Ademilola 1, Davis Sherwood 1, Will Schweitzer 1, Alex Ehrensberger 1.

TACKLES FOR LOSS: Bo Bauer 1.5, Isaiah Pryor 1, Clarence Lewis 1, Drew White .5, Howard Cross III 2, Isaiah Foskey 1, Nana Osafo-Mensah .5, Justin Ademilola .5, Alex Ehrensberger 1

SACKS: Isaiah Pryor 1, Drew White .5, Howard Cross III 2, Isaiah Foskey 1, Justin Ademilola .5, Alex Ehrensberger 1,

GEORGIA TECH

RUSHING: Jahmyr Gibbs 12 carries, 58 yards, long 17; Dontae Smith 8-31, long 22; Jordan Yates 11-20, long 54; Jordan Mason 4-19, long 7.

PASSING: Jordan Yates 14 completions, 28 attempts, 96 yards.

RECEIVING: Kyric McGowan 4 catches, 13 yards, long 7; Malachi Carter 3-29, long 12; Adonicas Sanders 3-20, long 11; Dylan Leonard 2-28, long 22; Ryan King 1-7, Dontae Smith 1 (-1)

PUNTING: David Shanahan 10 punts, 354 yards, average 35.4, long 56.

FIELD GOALS: Jude Kelly 0-of-1 (blocked)

KICKOFF RETURNS: Jahmyr Gibbs 2-64, long 40; Azende Rey 3-49, long 20.

PUNT RETURNS: Azende Rey 1-0.

INTERCEPTION RETURNS: none

FUMBLE RETURNS: None

TACKLES: Tariq Carpenter 9, Juanyeh Thomas 8, Myles Sims 7, Zamari Walton 3, Miles Brooks 3, Trenilyas Tatum 3, Jordan Domineck 3, Tre Swilling 2, T.K. Chimedza 2, Kaleb Edwards 2, Charles Thomas 2, Sylvain Yondjouen 2, JaQuon Griffin 2, Djimon Brooks 1, Quez Jackson 1, Keion White 1, Kevin Harris 1, Jaylon King 1, Jalen Huff 1, Cole Neuber 1, Josh Robinson 1, Kyle Kennard 1, Noah Collins 1, Billy Ward 1, Gavin Stewart 1, Mike Lockhart 1, D’Quan Douse 1.

TACKLES FOR LOSS: Juanyeh Thomas .5, Myles Sims 1, Jordan Domineck 1, Keion White .5.

SACKS: Jordan Domineck 1, Quez Jackson 1.

► Instant observations: Notre Dame finally shows off its ceiling in Senior Day smackdown

NOTRE DAME STARTING LINEUP

OFFENSE

Boundary receiver: Kevin Austin Jr.

Tight end: George Takacs

Left tackle: Joe Alt

Left guard: Andrew Kristofic

Center: Jarrett Patterson

Right guard: Cain Madden

Right tackle: Josh Lugg

Tight end: Michael Mayer

Field receiver: Braden Lenzy

Quarterback: Jack Coan

Running back: Kyren Williams

DEFENSE

Vyper end: Isaiah Foskey

Defensive tackle: Jayson Ademilola

Nose guard: Kurt Hinish

Defensive end: Myron Tagovailoa-Amosa

Will linebacker: JD Bertrand

Mike linebacker: Drew White

Rover: Jack Kiser

Boundary cornerback: Clarence Lewis

Strong safety: Houston Griffith

Free safety: Ramon Henderson

Field cornerback: Cam Hart

SPECIAL TEAMS

Placekicker: Jonathan Doerer

Holder: Jake Rittman

Long snapper: Michael Vinson

Punter: Jay Bramblett

Punt returner: Kyren Williams

Kickoffs: Jonathan Doerer

Kick returner: Chris Tyree