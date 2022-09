Statistics: Ohio State 21, Notre Dame 10

South Bend Tribune

INDIVIDUAL STATISTICS

NOTRE DAME

RUSHING: Chris Tyree 6 carries, 28 yards, long 14. Audric Estime 9-21, 1 touchdown, long 8. Tyler Buchner 11-18, long 12. Logan Diggs 4-9, long 7.

PASSING: Tyler Buchner 10 completions, 18 attempts, 177 yards.

RECEIVING: Michael Mayer 5 catches, 32 yards, long 17. Lorenzo Styles 1-54. Braden Lenzy 1-32, Matt Salerno 1-31, Kevin Bauman 1-22, Chris Tyree 1-6.

PUNTING: Jon Sot 8 punts, 370 yards, 46.2 avg., long 75.

FIELD GOALS: Blake Grupe 1-1, 33 yards.

KICKOFF RETURNS: Chris Tyree 2-22, long 11.

PUNT RETURNS: none.

INTERCEPTIONS: none.

FUMBLE RETURNS: none.

TACKLES: Clarence Lewis 7, Jack Kiser 6, Marist Liugau 5, Houston Griffith 4, Isaiah Foskey 4, Justin Ademilola 4, Brandon Joseph 4, TaRiq Bracy 4, Bo Bauer 4, Cam Hart 3, Benjamin Morrison 3, JD Bertrand 3, Howard Cross III 3, Chris Smith 3, Rylie Mills 3, DJ Brown 2, Ramon Henderson 1, Jaden Mickey 1, Nana Osafo-Mensah 1, Jayson Ademilola 1.

TACKLES FOR LOSS: TaRiq Bracy 1, Howard Cross III 1.

SACKS: Howard Cross III 1.

OHIO STATE

RUSHING: Treveyon Henderson 15 carries, 91 yards, long 16. Miyan Williams 14-84, 1 touchdown, long 15. C.J. Stroud 3-1, long 3.

PASSING: C.J. Stroud 24 completions, 34 attempts, 2 touchdowns.

RECEIVING: Emeka Egbuka 9 catches, 90 yards, 1 touchdown, long 31. Marvin Harrison Jr. 5-56, long 21. Cade Stover 3-14, long 7. Xavier Johnson 2-34, 1 TD, long 24. Jayden Ballard 2-14, long 10. Jaxon Smith-Njiba 2-3, long 4. Miyan Williams 1-12.

PUNTING: Jesse Mirco 5 punts, 225 yards, 45 avg., long 50.

FIELD GOALS: Noah Ruggles 0-1, missed 39.

KICKOFF RETURNS: Emeka Egbuka 1-25.

PUNT RETURNS: Emeka Egbuka 1-4.

INTERCEPTIONS: none.

FUMBLE RETURNS: none.

TACKLES: Tommy Eichenberg 9, Lathan Ransom 7, Steele Chambers 5, Ronnie Hickman 4, Mike Hall Jr. 4, Taron Vincent 2, Zach Harrison 2, Cody Simon 2, Denzel Burke 1, Javon Jean-Baptist, Xavier Johnson 1, Tanner McCalister 1, DeaMonte Trayanum 1, J.T. Tuimoloau 1, Tyler Friday 1, Ty Hamilton 1.

TACKLES FOR LOSS: Tommy Eichenberg 3, Mike Hall Jr. 2, J.T. Tuimoloau 1.

SACKS: Tommy Eichenberg 2, Mike Hall Jr. 1.

NOTRE DAME STARTING LINEUPS

OFFENSE

Wide Receiver: Lorenzo Style

Wide Receiver: Jayden Thomas

Tight End: Michael Mayer

Left Tackle: Joe Alt

Left Guard: Andrew Kristofic

Center: Zeke Correll

Right Guard: Josh Lugg

Right Tackle: Blake Fisher

Quarterback: Tyler Buchner

Running Back: Audric Estime

Wide Receiver: Braden Lenzy

DEFENSE

Defensive End: Rylie Mills

Defensive Tackle: Howard Cross III

Nose Guard: Jayson Ademilola

Vyper: Isaiah Foskey

Rover: Jack Kiser

Middle Linebacker: JD Bertrand

Will Linebacker: Marist Liufau

Cornerback: Cam Hart

Free Safety: DJ Brown

Strong Safety: Brandon Joseph

Cornerback: Clarence Lewis

SPECIAL TEAMS

Place-kicker: Blake Grupe

Holder: Jon Sot

Long Snapper: Michael Vinson

Punter: Jon Sot

Kickoffs: Zac Yoakam

Punt Returns: Brandon Joseph

Kickoff Returns: Chris Tyree, Lorenzo Styles